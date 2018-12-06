شكرا لقرائتكم خبر عن إنفينيتي تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة بالتعاون مع نيسان والان مع التفاصيل

بإطلالة مستقبلية أكثر من رائعة، تستعد شركة إنفينيتي Infiniti اليابانية لخطف قلوب الحاضرين بمعرض ديترويت الدولي للسيارات، بكشفها عن موديلها الكهربائي الجديد Q الذي سيكون دون شك مفاجأة المعرض لهذا العام.

ونشر موقع "موتور وان" فيديو يظهر موديل "كيو" الكهربائي الجديد من إنفينيتي Infiniti ، استعدادا لعرضه رسميا للمرة الأولى أمام الجمهور بمعرض ديترويت المقررة إقامته في يوم 12 يناير المقبل.

ووفقا للموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات، فإن الموديل الجديد من إنفينيتي Infiniti ساهم في تصنيع خبراء بمجال صناعة السيارات من شركة نيسان، وهو ما يزيد من حماسة المهتمين بأخبار السيارات تجاه معرفة تفاصيل مواصفات محركه والتقنية التي سيتميز بها.

وكانت شركة إنفينيتي Infiniti قد أعلنت عن نيتها لطرح موديل كهربائي جديد في يناير الماضي، وكشفت في ذلك الوقت أنه سيحمل الاسم "كيو".

وحتى الآن لم تكشف الشركة اليابانية عن أي من تفاصيل الموديل الجديد، غير أن إطلالته الاستثنائية تؤكد أنه سيكون مفاجأة عام 2018 على مستوى صناعة المركبات الكهربائية.