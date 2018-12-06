شكرا لقرائتكم خبر عن قرار منع المغربيات والتونسيات واللبنانيات من دخول الكويت يثير الجدل والان مع التفاصيل

أثار قرار الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، بمنع دخول المغربيات والتونسيات دون سن الـ40 دون محرم واللبنانيات اللواتي يحتجن لموافقة امنية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي .

وتؤكد السلطات الكويتية ان هذا القرار جاء بالتنسيق مع الدول الثلاث المعنية به .

وأثار القرار تساؤلات النشطاء، كونه إستهدف جنسيات بعينها .

وقال عامر الرجيب: “انزين ممكن نعرف ليش المغربية والتونسية ما يدخلون الكويت الا بوحود محرم و المصرية والسورية عادي!”.

بدورها، تساءلت مغردة تدعى “إيمان” عن أسبابه: “قالك المغربيات ممنوعات من العمل في الكويت بدون محرم وماشي غي هما حتا التونسيات واللبنانيات مع أن الكويت مانظنش يمشيوا ليها المغربيات على عكس الإمارات”.

ورأى المغرد “ميثم دشتي”: “اعتقد قرار ظالم من الدولتين للسيدات لان ممكن وحده كفاءة تحصل فرصة عمل بالكويت براتب ممتاز واحنا كدوله ايضا نستفيد منها فهل لازم اوفر عمل لزوجها عشان اوضفها عندي! امر غريب صراحه”.

لكن “بدر الدقباسي” رأى أن القرار قد يكون له أسبابه: “اهل مكه ادرى بشعابها،، دام دولتهم طلبت ذلك ، علينا احترام قرارهم. وشكرا”.

كما اعتبرته الدكتورة علياء ميرزا قرارًا صائبًا: “رأي صائب بسبب المشاكل الثقافيه والتداخل الاجتماعي والثقافي الذي يؤثر بصوره مباشره وغير مباشره على عاداتنا وتقاليدنا التي مازلنا نعاني نحن ككويتيين في الاحتفاظ بها في خضم التطور والتحرر الحالي. شكرا”.

ورأت مغردة أن القرار المشترك خاصة من تونس يدعو للاستغراب، خاصة بعد قوانينها التي اتجهت لمنح المرأة حقوقًا بالتساوي مع الرجل: “تونس دولة فري بكل شيء اهم مو معطين موضوع المحرم أهمية عندهم يروحون يطلبون من الكويت هالطلب قوية جدا”.