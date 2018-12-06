شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب النقل بالشحر يصدر تعميم بأسعار التنقلات الداخلية والخارجية والان مع التفاصيل
أصدر مكتب النقل بمديرية الشحر تعميما قضى فيه بتحديد أسعار التنقلات الداخلية والخارجية لسيارات الأجرة بمديرية الشحر وذلك تماشيا مع النزول في أسعار المشتقات النفطية .
وأوضح عمر جوبح مدير مكتب النقل بالمديرية أن التسعيرة الجديدة للتنقلات الداخلية والخارجية لمديرية الشحر أتت متناسبة مع أسعار المشتقات النفطية والمسافات المقطوعة من و إلى مديرية الشحر .
كما شدد جوبح على أصحاب السيارات بالالتزام بالخطة الموضوعة من قبل مكتب النقل لضبط الخطوط الداخلية والمخالفين لنظام الفرزات وإلزامهم بوضع اللاصق الورقي المخصص من قبل المكتب وازالة كل الفرزات العشوائية داخل البلاد والوقوف داخل مجمع الفرزات المخصص لهم .
أجور النقل الخارجية :
الشحر ـ الغيضة 5000
الشحر ـ سيحوت 2500
الشحر ـ المكلا ( الضبة ) 800
الشحر ـ المكلا ( المعيان ) 1000
الشحر ـ الحامي 300
الشحر ـ المقد 300
الشحر ـ العيص 200
الشحر ـ الديس 600
الشحر ـ الغيل 600
أجور النقل الداخلية :
السوق ـ السدة 100
السوق الشيخ فضل 100
السوق ـ بن جوبان 100
السوق ـ المتحف 100
السوق - المنصورة الاصدقاء 100
السوق ـ ثلاجة باضاوي 100
السوق - سعاد مول 100
السوق ـ المستشفى 150
السوق ـ الصناعية 150
السوق ـ بن صنيف 100
السوق ـ الشقق 100
السوق الرحمة 100
السوق ـ بغداد 100
السوق - المحكمة والكهرباء 100
السوق ـ حارة الرصاصة 100
برع السدة الصناعية 100
برع السدة ـ المخبز 100
برع السدة ـ المستشفى 100
برع السدة ـ عمارة بوصبع 100
برع السدة ـ محطة النحتيي 100
برع السدة ـ الشقق 100
برع السدة ـ الخور 100
سدة الخور ـ سعاد مول 100
سدة الخور ـ بن جوبان 100
الشقق - بن جوبان 100
الشقق ـ شارع برك
شارع برك ـ بن جوبان 100
شارع الاصدقاء ـ بن جوبان 100
المستشفى ـ شارع برك 100
المستشفى ـ الخور 100
المستشفى ـ الشقق 150
المستشفى ـ بن جوبان 100
المستشفى ـ شارع الأصدقاء 100
أجرة نقل الطلاب دخل مدينة الشحر 2500 في الشهر .
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