شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف آخر مستجدات ملف «توظيف الخريجين» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن لجنة وزارية تعمل حالياً على معالجة أوضاع الخريجين من منتظري الوظائف.
وقال العيسى، خلال مشاركته في الجلسة الرئيسية من المؤتمر الدولي لتقويم التعليم، إن اللجنة المُشكلة من وزراء الاقتصاد والتعليم والعمل والخدمة المدنية والتجارة تعمل منذ أكثر من عام على وضع حلول عاجلة لمنتظري الوظائف.
وشدد على أن اللجنة تعمل على أكثر من هدف في مقدمتها بحث كيفية معالجة هؤلاء الخريجين، وإعادة تأهيلهم مع توجيههم إلى قطاعات معينة في السوق، وكذلك البحث في مسألة كيفية مواءمة سياسات سوق العمل لتكون محفزة أكثر لتوفير وتوطين الوظائف.
ولفت إلى أن الوزارة لديها الكثير من المبادرات ببرنامج جودة الحياة، إلى جانب 3 مبادرات رئيسية في برنامج تعزيز الشخصية الوطنية.
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف آخر مستجدات ملف «توظيف الخريجين» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .