وفد الحكومة اليمنية يغادر إلى السويد للمشاركة في محادثات السلام

توجه وفد حكومي يمني، صباح الأربعاء، إلى السويد للمشاركة في محادثات السلام مع مليشيا الحوثي برعاية الأمم المتحدة.



وكان وفد الحوثيين قد وصل في وقت سابق إلى السويد، في وقت لم تعلن فيه الأمم المتحدة بعد رسميا عن موعد لبدء هذه المحادثات.

وكشف مصدر أن الوفد اليمني الحكومي الذي يضم 12 شخصا سيكون برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني.

وكتب عبدالله العليمي مدير مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يغادر الوفد محملا بآمال الشعب اليمني.. الوفد الحكومي سيبذل كل الجهود لإنجاح المشاورات التي نعتبرها فرصة حقيقية للسلام".

كانت مفاوضات برعاية الأمم المتحدة قد فشلت في سبتمبر/أيلول الماضي بعد تعنت وفد مليشيا الحوثي وعدم حضوره المشاورات التي كان مقررا لها في جنيف، وتم إرجاء المشاورات بين الوفدين الممثلين عن الحكومة الشرعية باليمن ومليشيا الحوثي الانقلابية.