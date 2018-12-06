خبراء يحددون الوقت الأمثل لنوم الأطفال

يتعامل كثير من الآباء والأمهات مع نوم الأطفال كمعركة يومية يجب خوضها، خاصة أن الأطفال دائما ما يرغبون في السهر، لذلك كشف خبراء نوم بالجامعة البريطانية المفتوحة عن الوقت الأمثل للذهاب للفراش سواء للأطفال أو لوالديهم.

وقال الخبراء إنه الوقت الأمثل لنوم الأطفال هو الساعة الـ٩ مساءً، أما بالنسبة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٣ إلى ١٦ عاما، عليهم أن يكونوا في الفراش قبل الساعة ١1.٣٠ مساءً، حسبما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وأشار الخبراء إلى أن نظام المدارس يحتاج إلى إصلاح جذري ليتناسب مع الساعات البيولوجية للمراهقين، فإذا كان عمر الأبناء يتراوح بين ١٣ إلى ١٥ عاما، فيجب أن يكونوا في المدرسة في تمام الساعة الـ١٠ صباحًا، وهذا يعني الاستيقاظ الساعة الـ٨ صباحًا، أما بالنسبة للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٧ إلى ٢٠ عامًا فمن المفترض أن يكونوا في الفراش بحلول منتصف الليل للاستيقاظ الساعة ١١ صباحا.

وأوضح الخبراء أنه يمكن تغيير أوقات الاستيقاظ في وقت مبكر من مرحلة المراهقة، بحيث تتغير تدريجيًا إلى الساعة الـ١٠ صباحًا ثم الـ٩ صباحًا.

ومع ذلك، أكد الخبراء ضرورة ألا يقسو الشخص على نفسه لتحقيق هذا الهدف لأن الاختلاف أمر طبيعي، وبالتالي لا يجب على الناس أن يلوموا أنفسهم على الذهاب إلى الفراش بعد فوات الأوان أو الاستيقاظ المبكر.