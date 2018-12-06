جاجوار ولاند روفر تنسحبان من معرض جينيف الدولي

بعد "فورد" و"فولفو" أعلنت كل من شركة جاجوار Jaguar وشركة لاند روفر Land Rover البريطانيتين عدم مشاركتهما بمعرض جينيف الدولي للسيارات، المقررة إقامته في مارس/آذار عام 2019.

ووفقا لموقع "موتور وان"، فإن سبب تراجع الشركات البريطانية عن المشاركة بمعرض جينيف يعود إلى رغبتهما في توفير النفقات.

يأتي ذلك بالإضافة إلى رؤية خاصة بشركة لاندر روفر Land Rover حول الاستفادة الممكنة من كل معرض دولي تشارك به، وتابعتها "جاجوار" Jaguar في المستقبل، مع العلم بأن عددا كبيرا من شركات السيارات الكبرى قررت أن تنظم حفلات طرح موديلها بنفسها دون الحاجة إلى المشاركة في أي معارض دولية.

وصرح أحد المسؤولين بشركة لاند روفر Land Rover لموقع "موتور وان" -رفض الإفصاح عن هويته- أن السبب الرئيسي وراء عدم المشاركة في معرض جينيف الخسارة التي تكبدتها الشركة البريطانية خلال عام 2018 بداية من يناير/كانون الثاني وحتى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن سجلت نسبة مبيعات لاند روفر Land Rover تراجعا بنسبة 4%، وذلك دفع الشركة البريطانية إلى عدم الإقدام على أي خطوة مستقبلية تجنبا للنفقات غير الضرورية.