"الأرصاد": الخميس ذروة سوء الحالة الجوية.. والسبت بداية انكسار الموجة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد، إن غدا الخميس، ذروة سوء الحالة الجوية والسبت بداية انكسار الموجة.

وأضاف مداخلة مع برنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي"، أن الوجه البحري وسيناء حتى شمال الصعيد، سيشهد سقوط أمطار غزيرة تستمر يوم الجمعة وتبدأ في الانحسار يوم السبت.

وتابع أن يوم الأحد بداية تحسن الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن التوزيعات الجوية في الوقت الحالي هي توزيعات شتاء وليست توزيعات خريف.

شاهد ايضًا:

هيئة الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس خلال الأيام القادمة

مقدم من Dailymotion