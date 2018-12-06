"الأرصاد": الخميس ذروة سوء الحالة الجوية.. والسبت بداية انكسار الموجة

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قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد، إن غدا الخميس، ذروة سوء الحالة الجوية والسبت بداية انكسار الموجة.
وأضاف مداخلة مع برنامج "اليوم" على قناة "دي إم سي"، أن الوجه البحري وسيناء حتى شمال الصعيد، سيشهد سقوط أمطار غزيرة تستمر يوم الجمعة وتبدأ في الانحسار يوم السبت.
وتابع أن يوم الأحد بداية تحسن الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن التوزيعات الجوية في الوقت الحالي هي توزيعات شتاء وليست توزيعات خريف.
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