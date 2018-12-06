الهلال والإفريقي يحددان موعد الموقعة القارية 

شهاب محمد - الخرطوم - الهلال

الخليج 365 :

كشف الهلال، امس الأربعاء، أنه اتفق مع الإفريقي التونسي، على موعد مباراتي الفريقين، بالمرحلة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير العلاقات العامة بالهلال، العقيد حسن محمد، في تصريحات تلفزيونية: “أمين سر الإفريقي كان قد حدد مبدئيا، تاريخ 15 ديسمبر الجاري للمباراة الأولى، بملعب رادس في تونس”.�وأضاف: “لكنه اتصل مساء اليوم الأربعاء، مهنئا بتأهل الهلال، وأبلغنا بتعديل موعد مواجهة الذهاب، حيث قال إنها ستلعب يوم الأحد 16 ديسمبر”.

وتابع: “على هذا الأساس، وبعد التشاور مع رئيس مجلس إدارة الهلال، والمدير الرياضي عبد اللطيف هارو، فقد تم تحديد يوم 23 ديسمبر لإقامة مباراة العودة بأم درمان”.�وختم بقوله: “الترتيب اكتمل لسفر البعثة إلى تونس، يوم 12 من الشهر الجاري، والعودة من هناك يوم 17”.