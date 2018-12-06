- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
كشف الهلال، امس الأربعاء، أنه اتفق مع الإفريقي التونسي، على موعد مباراتي الفريقين، بالمرحلة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.
وقال مدير العلاقات العامة بالهلال، العقيد حسن محمد، في تصريحات تلفزيونية: “أمين سر الإفريقي كان قد حدد مبدئيا، تاريخ 15 ديسمبر الجاري للمباراة الأولى، بملعب رادس في تونس”.�وأضاف: “لكنه اتصل مساء اليوم الأربعاء، مهنئا بتأهل الهلال، وأبلغنا بتعديل موعد مواجهة الذهاب، حيث قال إنها ستلعب يوم الأحد 16 ديسمبر”.
وتابع: “على هذا الأساس، وبعد التشاور مع رئيس مجلس إدارة الهلال، والمدير الرياضي عبد اللطيف هارو، فقد تم تحديد يوم 23 ديسمبر لإقامة مباراة العودة بأم درمان”.�وختم بقوله: “الترتيب اكتمل لسفر البعثة إلى تونس، يوم 12 من الشهر الجاري، والعودة من هناك يوم 17”.
شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال والإفريقي يحددان موعد الموقعة القارية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .