(كاس) تقبل إعتراض الاتحاد وتؤجل القيد الزمني للرد على شكوى المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الاتحاد السوداني لكرة القدم الخليج 365 : أكد البروفسير كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم انهم تسلموا خطاب ظهر الأربعاء الموافق 5 ديسمبر 2018م، من محكمة التحكيم الرياضية (كاس) يفيد بقبول إعتراض اتحاد كرة القدم السوداني حول القيد الزمني المحدد للرد على شكوى نادي المريخ الخرطوم ضد قرار لجنة الاستئنافات فيه حول مباراته ضد المريخ الفاشر، وأوضح البروف شداد ان اعتراضهم كان بسبب عدم سداد المريخ للرسوم المقررة كونه الشاكي، وافاد خطاب (كاس) ان الخطاب السابق والذي حدد (20) يوم من أجل الرد على شكوى نادي المريخ يعتبر ملغي، وسيتم تحديد قيد زمني جديد من بعد تسديد الشاكي للرسوم المقررة للمحكمة ..

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