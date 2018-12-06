الفنانة منال الأزهري ترفض لقب (القونة) وتقول: الشعب السوداني كلو (مشوكش ما براي)

شهاب محمد - الخرطوم - فنانة شهيرة

الخليج 365 :

رفضت الفنانة الجماهيرية المعروفة منال الازهري لقب (القونة) الذي يطلقه المعجبون على الفنانات من النساء وقالت خلال حوار اجراه معها اللاعب المعروف البرنس عبر برنامجه (عشرة ونسة) على مواقع التواصل الاجتماعي قالت : (انا ما برضى ان يقول لي ( اي زول يا قونة) مضيفة بان الكلمة فيها (تسخيف للفنان واذا ناداني اي زول بها ساوقفه).

وقالت الازهري :انا فنانة ولست لاعبة كرة ولا حارس مرمى حتى يناديني الجمهور بالقونة.وفي السياق ذكرت منال الازهري عن الشعب السوداني بانه (كله مشوكش) اي مر باخفاقات وازمات عاطفية وذلك ردا على تعليق لمقدم البرنامج اللاعب البرنس الذي ذكر لها انها تؤدي اغنية (الهجروك عليا) باحساس عالي كأنها تعرضت (لشاكوش) عاطفي.