نتنياهو يتخبط وغموض المقاومة يزيد من توتره.. محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365

في ظل أزمة طاحنة يعيشها رئيس وزراء العدو الإسرائيلي اثر تزايد الضغط الداخلي عليه بسبب اتهامات بالفساد تواجهه وزوجته ويمكن أن تقدمت خطوات أن تنهي مستقبله السياسي ، والشيئ الآخر الذي يقلق المجرم نتنياهو ويسبب له توترا مستمرا هو الفشل الذريع للجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية في اركاع الغزاويين بل إنهم من تحولوا إلي رادعين لعدوهم وهم بقتلهم الضابط الكبير في الوحدة الأمنية الإسرائيلية الخاصة قد اخافوا نتنياهو من أي حماقة يمكن أن يفكر فيها تجاه المقاومة في غزة ولكن الصفعة الكبري التي تلقاها رئيس وزراء العدو وشتتت ذهنه واطارات لبه هي التصدي البطولي للمقاومين في خانيونس ومنعهم لقوة خاصة من التوغل ومع ذلك توالت الضربات عليه من غزة الصمود والجهاد اذ لم تكن الحادثة الاكثر الما عليه مقتل احد كبار ضباطه وإصابة آخر وانما الكشف التفصيلي عن أسماء ضباطه وجنوده ومن كان منوطا بهم التسلل إلي داخل قطاع غزة ونشرت المقاومة بياناتهم التفصيلية وهزمت العدو في ميدان الاستخبارات والأمن الذي ظل يفاهر بتفوقه المطلق فيه كما هزمته في العديد من الميادين.

في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها نتنياهو نجده يهرب للامام ويعمل علي التظاهر أمام شعبه بأنه المتصدي لحزب الله الساعي لحربه وكشف الأنفاق التي أعدتها المقاومة وهدمها كما يدعي وهذا الأمر يواجه باستنكار وسخرية داخليا وسكوت حزب الله يزيد من الغموض ويجعل الداخل الإسرائيلي اكثر رعبا فينقلب علي رئيس وزرائه ويكثر الانتقاد عليه مما يفشل خطته ويجعل أمره إلي خسارة وهو المرعوب من غزة وأبطالها المرتدع إلي الحد الكامل من حزب الله ولايجرؤ علي فعل شيئ بل يتخبط يمينا ويسارا إلي أن يسقط هو وكيانه وذلك يوم لن يطول انتظاره ان شاء الله