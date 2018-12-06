السودان: قراراً جمهورياً بإلغاء كل مهرجانات التسوق والسياحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر السيد رئيس الجمهورية المشير عمر البشير يوم الأربعاء؛ قرارا جمهوريا بإلغاء كل مهرجانات التسوق والسياحة التي درجت الولايات على تنظيمها. وأشار القرار الجمهوري الى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تتطلب التركيز على حل المشاكل الاقتصادية وإعطاء الأولوية للإنتاج والإنتاجية، مؤكدا أن الأولوية القصوى تتمثل في تسهيل معاش الناس وتوفير الخدمات.

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