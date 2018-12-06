مجلس المريخ يشرع في تقديم استقالة جماعية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تلوّح في الأفق بوادر أزمة بنادي المريخ في أعقاب وداع الفريق لمنافسة دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة المفاجئة أمام فايبرز الأوغندي بهدفٍ دون مقابل مساء امس”الأربعاء”.

وشرع مجلس المريخ في خطوة تقديم استقالة جماعية إلى وزير الشباب والرياضة الولائي وإعلان نهاية المجلس.

وبحسب ما علم”باج نيوز” فإن الخطوة تجئ للصعوبات التي تواجه المجلس حاليًا ماليًا في توفير المستحقات الخاصة باللاعبين لاسيما بعد توقف عدد من اللاعبين مؤخرًا بقيادة سيف تيري.

وكان رئيس المريخ قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن مجلسه ليس على توافق وأن الخلافات بدأت تظهر إلى العلن في الوقت الراهن.

يذكر أن المريخ ودّع دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة أمام فايبرز الأوغندي بهدف دون مقابل.