تعليم_الشرقية يوضح حقيقة #تعليق_الدراسة الأحد المقبل

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح المتحدث الإعلامي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، بأن ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليق الدراسة الأحد المقبل بمدينة الدمام والخبر والظهران ليس صحيحا ولم يصدر عن الإدارة أي بيان حول هذا الأمر.

وأبان الباحص بأن المنشور في مواقع التواصل حاليا كان تصريحا سابقا صدر أثناء انعقاد القمة العربية التاسعة والعشرين بمركز إثراء بمدينة الظهران العام المنصرم، داعيا في ذات السياق التريث والتأكد من محتوى ومضمون هذه التصريحات أو إعادة نشرها على نطاق واسع عبر شبكات التواصل والرجوع إلى القنوات الرسمية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم لأخذ المعلومة الموثوقة والصحيحة.