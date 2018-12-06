اليوم.. #مشاورات_السويد تنطلق بدون لقاءات بين الحكومة والحوثيين

صحيفة الخليج الالكترونية

تنطلق اليوم ، في العاصمة السويدية ستوكهولم جولة مشاورات جديدة بين الأطراف اليمنية بعد وصول وفدي الحكومة والحوثيين.

وتستبعد الأمم المتحدة التي ترعى المشاورات لقاءات مباشرة بين الوفدين في المرحلة الأولى من المفاوضات إلا أنها تعلق آمالا على نجاحها في سبيل إنهاء الأزمة اليمنية.

وقال مصدر بالأمم المتحدة إنه من المستبعد أن يلتقي الجانبان مباشرة في المحادثات، وإن مارتن غريفثس مبعوثَ الأمم المتحدة الخاص لليمن سيقوم هو وفريقه بجولات مكوكية بينهما في المشاورات التي ستكون الأولى منذ 2016.

هذا وتوجه المبعوث الأممي إلى اليمن بالشكر لحكومة السويد إزاء استضافتها المشاورات، ولحكومة الكويت لتسهيل سفر وفد الحوثيين من صنعاء إلى ستوكهولم.

ووصل وفدا الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي إلى ستوكهولم.

من جهته، توقع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ألا تكون المحادثات سهلة أو سريعة.

في حين، رحّبت الولايات المتّحدة، بمحادثات السلام اليمنية المرتقبة واصفةً إياها بأنها “خطوة أولى ضروريّة وحيويّة”، داعيةً جميع الأطراف إلى الانخراط فيها بالكامل و”وقف أيّ أعمال عدائية جارية”.

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت: “ليست لدينا أوهام، ونحن نعلم أن هذه العملية لن تكون سهلة، لكننا نرحب بهذه الخطوة الأولى الضرورية والحيوية”.