لانتهاك عقوبات #أمريكا على #إيران.. اعتقال المديرة المالية لـ #هواوي بـ #كندا

صحيفة الخليج الالكترونية

اعتقلت السلطات الكندية، الأربعاء، المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر، حيث تواجه احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة، للاشتباه في أنها انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران.

ونقلت صحيفة جلوب آند ميل عن متحدث باسم وزارة العدل الكندية قوله: إن منغ وانزو، وهي عضو بمجلس إدارة الشركة وابنة مؤسسها، رين شنغ، اعتقلت أول ديسمبر الجاري، وتحدد يوم الجمعة موعدًا لمثولها أمام المحكمة. وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

ولم يتسنّ للوكالة الوصول بعد لممثلين عن الشركة، التي تعد واحدة من أكبر مصنعي معدات الاتصالات في العالم، للتعقيب.

وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي وقّعته الدول الكبرى مع إيران، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران، بينها عقوبات على شراء الدولارات الأمريكية وتجارة الذهب وصناعة السيارات.

ووفقًا لتقارير عالمية، فقد أغلقت مئات الشركات في إيران أبوابها، وعلّقت الإنتاج وسرّحت آلاف العمال، نظرًا لمناخ أعمال غير موات، يرجع بشكل رئيسي إلى العقوبات الأمريكية الجديدة.