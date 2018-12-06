دراسة: توقعات بارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت دراسة جديدة صدرت أمس الأربعاء أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم زادت زيادة كبيرة هذا العام، ومن المتوقع أن تصل إلى رقم قياسي جديد.ومن المتوقع أن ترتفع الانبعاثات في 2018 بأكثر من 2 % بسبب الزيادة في كمية الفحم المحروقة واستمرار الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي، حسبما حذر باحثون في مشروع الكربون العالمي، وفي جامعة إيست آنجليا البريطانية.وقالت كورين لو كيريه، وهي كبير باحثين وأستاذة في جامعة إيست آنجليا: “إن الطلب العالمي المتزايد على الطاقة يفوق معدل إزالة الكربون في الوقت الراهن.

هذا أمر يحتاج إلى التغيير، والتغيير بسرعة ليتم التعامل مع تغير المناخ”.وقد ارتفعت بالفعل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 6ر1 % عام 2017 بعد أن ظلت عند نفس المستوى خلال السنوات الثلاث التي سبقتها.ويجري ممثلون من حوالي 200 دولة محادثات في مؤتمر الأمم المتحدة الـ 24 حول التغير المناخي في كاتوفيتسه البولندية، حول قواعد تنفيذ اتفاقية باريس بشأن المناخ.