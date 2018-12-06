تعرف على #أسعار_الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 130.68 ريال

صحيفة الخليج الالكترونية سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس انخفاضًا طفيفًا ليصل عيار 24 إلى 149.34 ريال، فيما سجلت أسعار الذهب عيار 22 مبلغ 136.90 ريال. كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 مبلغ 130.68 ريال، وسجلت أسعار الذهب عيار 18 مبلغ 112.01 ريال، كما سجلت أسعار الذهب عيار 14 مبلغ 87.12 ريال. وبالنسبة إلى أسعار الذهب اليوم الخميس عيار 12 فسجلت 74.67 ريال، وسجلت أسعار أوقية الذهب 4,645 ريالاً، وسجلت أسعار جنيه الذهب 1,045 ريالاً، وأخيرًا سجلت أسعار كيلو الذهب 149,344 ريالاً.

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