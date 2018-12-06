صباح اليوم.. #زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزيرتيْ #لومبوك و #بالي الإندونيسيتين

صحيفة الخليج الالكترونية ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر جزيرتيْ لومبوك وبالي الإندونيسيتين صباح اليوم. وبلغ عمق مركز الزلزال 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى بُعد 23 كيلومتراً شمال غربي مدينة ماتارام. ولم تَرِد تقارير فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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