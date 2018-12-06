شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "بيروت للكتاب" ينطلق اليوم بمشاركة 8 دول والان مع التفاصيل

تنطلق اليوم فعاليات “معرض بيروت العربي الدولي للكتاب” في نسخته الـ62، والذي ينظمه “النادي الثقافي العربي” بالاشتراك مع “نقابة اتحاد الناشرين في لبنان”، في “مركز سي سايد آرينا وسط بيروت”.

وقال فادي تميم، رئيس “النادي الثقافي العربي"، عن فعاليات الدورة الجديدة للمعرض: "إن جديد المعرض هو الاستمرارية والتطوير. وعن دُور النشر، والدول المشاركة في النسخة الجديدة من المعرض، أوضح تميم أن عدد دُور النشر اللبنانية هو حوالي 170 داراً، أما عدد دور النشر العربية والدولية فيبلغ حوالي 75 داراً، فيما تشارك في المعرض ثماني دول أبرزها مصر والكويت، وسلطنة عُمان، والسودان، وفلسطين، وأوكرانيا.

وفي حديثه حول نوعية الكتب التي يقترحها المعرض لزواره، شدد تميم أن إدارة المعرض لا تقيّد الناشرين بعناوين محددة، بل يفتحون مساحة حرية كاملة أمام الناشرين، إلا ما يتعارض مع القوانين والعناوين التي تمنعها القوانين اللبنانية.

وكعادته في كل عام، يضيء"معرض بيروت العربي الدولي للكتاب" في دورته الثانية والستين على الفكر والأدب العربيين من جوانب مختلفة، وعلى هموم الثقافة والمثقفين، ويشمل نشاطات تدور في هذا الفلك مع ربط الماضي بالحاضر.

ومن أبرز فعاليات المعرض مشاركة الشاعر والمفكر السوري أدونيس في محاضرة بعنوان "هذا هو اسمي أدونيس" يلقيها أدونيس، كما ينتظم لقاء ثقافي إحياء للذكرى العاشرة لرحيل الشاعر الفلسطيني محمود درويش بعنوان “أنا الموقع أدناه.. محمود درويش”.

كذلك يحتضن المعرض لقاء مع الروائي إبراهيم نصرالله للحديث حول أعماله الروائية، خاصة روايته الأخيرة "حرب الكلب الثانية" الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية البوكر 2018، كما تنظم ندوة بعنوان "الطيب صالح في عيون الأجيال". وتكرم التظاهرة شخصيات أدبية وفنية وفكرية مختلفة، مثل تكريم الوزير السابق جورج قرم، وتكريم الشاعر ناجي بيضون، وتقيم لقاء وفاء وتقدير للراحل جورج مسوح.

وتتنوع المحاضرات والندوات الفكرية في المعرض بين موضوعات اجتماعية وسياسية ومناقشة كتب من أبرزها: التوعية من جرائم المعلوماتية، الشفافية والمواطنية، مقاربة عربية لحل النزاعات، حركة النشر والكتاب والمكتبات، الواقع الإنساني والاجتماعي في فلسطين، آفاق الربيع العربي، وغيرها من القضايا.

وسيشهد المعرض في دورته الحالية فعاليات ثقافية متنوعة ترافق أيامه، حيث يتم تنظيم عدد من الندوات والأمسيات الأدبية والفنية، يتجاوز عددها الإجمالي الأربعين نشاطاً، كما تنتظم العشرات من حفلات توقيع الكتب التي تحصل في أجنحة دور النشر المشاركة وجناح النادي الثقافي العربي.

ويخصص المعرض عدداً من اللقاءات مع طلاب المدارس مثل لقاء حول فيلم "كمال جنبلاط الشاهد والشهادة". وكما يقدم لجمهوره قراءات شعرية من ديوان "فرح" مع الفنان جهاد الأطرش. ويتواصل حضور الشعر من خلال عدد من الأمسيات الشعرية والفنية من بينها: أمسية فنية مع الفنان عباس قعصماني، وأمسية شعرية للشعراء الشباب، وأمسية شعرية يشارك فيها شعراء عرب، وأمسية زجلية تنظمها وزارة الثقافة في لبنان بعنوان “تراث المعاني".