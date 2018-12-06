شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بينالي شرم الشيخ الدولي بمشاركة 50 فناناً والان مع التفاصيل

تحولت مدينة شرم الشيخ المصرية إلى فضاء فني إبداعي، حيث تشهد المدينة المصرية فعاليات "بينالي شرم الشيخ الدولي للفنون" بمشاركة 50 فناناً من مصر وإيطاليا وإنجلترا.

افتتح البينالي محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، مؤكداً في حواره مع الفنانين الضيوف، أوروبيين ومصريين أثناء تجوله في المعرض الذي أقيم على هامش الاحتفال، دعمه المستمر لهذا البينالي، وحل أي مشكلات أو معوقات تعترضه، وأنه يطمح إلى اتساع فضاء البينالي ليشمل كثيراً من فناني العالم. كما قدّم الفنان جمال مليكة (قوميسور البينالي) ومؤسسه الشكر للفنانين المشاركين في هذه الدورة.

يتميز هذا البينالي بأنه يخلق فضاء مفتوحا يجمع الفنانين بالجمهور في تجربة تفاعلية رائعة تخرج بالفن من الجدران إلى المجال العام. ستجد أثناء تجولك في أرجاء مدينة شرم الشيخ ومحيطها فنانين يمارسون الرسم وقوفا وجلوسا وأحيانا على الأرض سواء في السوق القديمة وخليج نعمة والوديان المحيطة بها وصولا لمدينة سانت كاترين.

يقام البينالي الثالث لمدة 8 أيام تحت شعار "شرم الشيخ مدينة السلام"، في أحد المنتجعات السياحية بالمدينة.ويستضيف البينالي على هامش فعاليته عدداً من أطفال المدارس المصرية الذين لديهم موهبة فن الرسم لكي يحتكوا بالفنانين ويستفيدوا من خبراتهم.

في أرجاء المدينة نصب حوامل اللوحات واستعد الفنانون بفراشيهم وأدواتهم وقد توحد كل منهم مع لوحته مقدما خلاصة تفاعله مع البيئة المصرية والطبيعة الخلابة في حوارية بصرية تمثل حالة تفاعل تلقائي بين الفنان ومحيطه. تنوعت اللوحات في أحجامها وانتماءاتها ما بين التعبيرية والتجريدية والرمزية فيما ركز بعض الفنانين على تيمات من التراث الشعبي النوبي والريفي.

يذكر أن جائزة البينالي الكبرى تذهب لفنان واحد عن أعماله التي قدمها أثناء مشاركته، وهي جائزة رمزية تتمثل في درع مدينة شرم الشيخ، بالإضافة إلى دعوة من المنتجع (أحد رعاة البينالي) للإقامة لمدة 10 أيام مجاناً بصحبة رفيق، ويتحمل المنتجع تذاكر السفر. ويمنح البينالي جوائز تكريمية لبعض الفنانين.