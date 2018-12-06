شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض "تجريد" للفنان المصري فاروق حسني في الكويت والان مع التفاصيل

شهدت قاعة منصة الفن المعاصر (كاب) في الكويت، افتتاح معرض "تجريد" للفنان فاروق حسني، وزير الثقافة المصري الأسبق، وسط حضور كبير من محبي الفنون والفنانين والمثقفين في الكويت.

ووفقاً للعين الإخبارية ، حضر الافتتاح طارق القوني، السفير المصري لدى دولة الكويت، وهدى القوني الفنانة التشكيلية وحرم السفير، ومحمد السنعوسي، مؤسس التلفزيون الكويتي ووزير الإعلام الكويتي الأسبق، كما شارك في الافتتاح الدكتور سليمان العسكري، الأمين العام السابق للمجلس الوطني للثقافة والفنون.





كذلك حضر عدد من الفنانين التشكيليين الكويتيين، من بينهم الفنان والنحات الكويتي الرائد سامي محمد، والفنانة ثرية البقصمي والفنان عادل الخلف، إضافة لعدد من الفنانين الأجانب الذين جاءوا إلى الكويت لحضور المعرض، من بينهم الفنان الفنزويلي رامون أولار.

وشهد الافتتاح حضور بعض كبار الشخصيات العامة في الكويت، من بينهم الشيخ جابر فيصل سعود الصباح، والشيخة بولا الصباح حرم الشيخ مبارك جابر الأحمد، وأنور القطامي وحرمه، والمهندس خالد المشعان وعادل البحر وحرمه، وأرونا سلطان، وأحمد الحميضي، ومجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين المصريين والأجانب المقيمين في الكويت.





وضم المعرض 39 عملا من أعمال الفنان المصري فاروق حسني، تضمنت تقنيات مختلفة في الأسلوب التجريدي الذي اتسمت به أغلب أعماله، وتراوحت بين التجريد الحر والتجريد الهندسي والتجريد الذي يعتمد على عنصر التشخيص، وهي مرحلة مختلفة نسبيا بالنسبة لأعماله.

واتسمت الأعمال بسمتين رئيسيتين، التناسب بين الألوان وقدرتها على التعبير عن حالات شعورية مختلفة في الأعمال كافة تقريبا، إذ يتضح أن تركيز الفنان ليس منصبا على العلاقات الهندسية في التشكيلات المرسومة في اللوحات بقدر ما يبدو منصبا على العلاقات بين الألوان ومدى انسجامها أو تنافرها لخلق تأثير محدد.

وعبر الحضور عن إعجابهم بالمعرض وبالأعمال المعروضة، ونالت اللوحات التي حملت لمسات تشخيص باهتمام وتعليقات بعض الحضور بوصفها مرحلة مختلفة نسبيا في تجربته الفنية.

وأعرب عامر الهنيدي رئيس مجلس إدارة منصة الفن المعاصر، عن سعادته بإقامة هذا المعرض الفني، وبوجود وزير الثقافة المصري الأسبق الفنان فاروق حسني في الكويت، وقال إنه "سعيد بالتجربة وبالأعمال الفنية التي لاقت إعجابا لافتا من الحضور الكثيف الذين شهدوا افتتاح المعرض"، وأكد أن التجربة المعروضة عبر هذه الأعمال تكشف أيضا جانبا من حداثة الفن المصري المعاصر.

فيما أعرب فاروق حسني عن سعادته بالمعرض الذي يقام في الكويت، وهي المرة الثانية التي يقيم فيها حسني معرضا لأعماله في الكويت التي يعرف الجمهور فيها بتذوقهم للفنون والفن التشكيلي بشكل عام.