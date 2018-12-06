شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تختبر صاروخا مضادا للسفن وسط أزمة مع روسيا والان مع التفاصيل

أجرت أوكرانيا، الأربعاء، سلسلة اختبارات على صواريخ الدفاع الجوي إس 125 المحدثة وصواريخ نبتون كروز الأقل من سرعة الصوت في منطقة أوديسا المجاورة لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.

وقال ألكسندر تيرتشينوف رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، الذي تابع الإطلاق في موقع التجارب بالقرب من ميناء أوديسا الواقع على البحر الأسود، إنه راض عن التجارب التي أثبتت أن الصواريخ الأوكرانية قادرة على الدفاع عن حدود البلاد المحاذية للبحر الأسود وبحر آزوف.

وكانت روسيا ألقت القبض على 24 بحارا أوكرانيا واحتجزت سفنهم الحربية الثلاث في شبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا في عام 2014.

وسيبقى البحارة الأوكرانيون في روسيا حتى 25 يناير/كانون الثاني على الأقل، والسفن الثلاث محتجزة في ميناء كيرتش في شبه جزيرة القرم على البحر الأسود، فيما تنفي أوكرانيا الاتهامات الروسية.

وتهدد الأزمة بدفع أوكرانيا وروسيا إلى صراع مفتوح، خاصة مع استمرار التوتر بين البلدين منذ ضم شبه جزيرة القرم.

وتأتي هذه التجربة في أعقاب إعلان فاديم استافييف المتحدث باسم المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية، أن بلاده تعتزم نشر مزيد من صواريخ "إس-400" أرض جو المتطورة في شبه جزيرة القرم مع تصاعد التوترات مع أوكرانيا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن فاديم استافييف قوله: "إن كتيبة من صواريخ إس-400 ستنقل إلى القرم قريبا وستصبح جاهزة للاستخدام بحلول نهاية العام".