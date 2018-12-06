شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الخميس والان مع التفاصيل

ننشر أوقات الرحلات الجوية الخاصة بالخطوط الجوية اليمنية اليوم الخميس، الموافق 6 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: رقم الرحلة 601 خط الرحلة : القاهرة- عدن الإقلاع :02:30 بعد منتصف الليل " توقيت القاهرة" الوصول: 07:00 صباحا رقم الرحلة 640 خط الرحلة : عدن- عمان الإقلاع : 07:45 صباحا الوصول : 10:00 صباحا رقم الرحلة 649 خط الرحلة : عمان- عدن الإقلاع :11:00 ظهرا " توقيت عمان" الوصول: 15:15 عصرا رقم الرحلة 600 خط الرحلة : عدن- القاهرة الإقلاع : 16:00 مساء الوصول : 18:30 مساء رقم الرحلة 607 خط الرحلة : القاهرة- سيئون الإقلاع :05:00 صباحا " توقيت القاهرة" الوصول: 09:30 صباحا رقم الرحلة 606 خط الرحلة : سيئون- القاهرة الإقلاع : 11:00 ظهرا الوصول : 13:45 ظهرا

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أوقات رحلات الخطوط الجوية اليمنية اليوم الخميس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .