شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تبدأ عملية إنقاذ لناجين عقب حادثة لطائرتين حربيتين قرب اليابان والان مع التفاصيل

بدأت السلطات الأمريكية، يوم الخميس، عملية إنقاذ لناجين عقب حادثة لطائرتين تابعتين لسلاح مشاة البحرية الأمريكية في سماء قبالة ساحل اليابان. وقال مسؤولون أمريكيون إن الحادثة المؤسفة للطائرتين التابعتين للمارينز أسفرت عن فقدان 7 من أفراد الجيش الأمريكي. ولم يقدم بيان سلاح مشاة البحرية الأمريكية مزيدا من التفاصيل حول الحادثة. وكشف مسؤول أمريكي، اشترط عدم ذكر اسمه، أن إحدى الطائرات كانت طائرة مقاتلة F/A 18 بينما كانت الأخرى طائرة KC-130 للتزود بالوقود، وكان على متنها 7 أفراد.

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