مصر تخطط لإصدار عملة بلاستيكية بحلول 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عملات ورقية فئة الجنيه المصري - أرشيف
كشف طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري, أن العملة البلاستيكية الجديدة التي يعتزم البنك إصدارها بالأسواق بحلول 2020 ستكون مصنوعة من البوليمر, وعمرها يعادل أضعاف عمر العملة الورقية.
وقال عامر في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، إن العملة البلاستيكية معمول بها من عشرات السنين, بالعديد من الدول ومنها دول كبرى, مثل بريطانيا وغيرها وتطبيقها في مصر يعد أمرا إيجابيا لحركة النقد بالأسواق.
وأوضح أن العملة البلاستيكية ستسهم في تخفيض تكاليف الطباعة، وتحسين مستوى الأوراق المتداولة بشكل كبير، حيث تتدهور حالة العملة الورقية بشكل سريع بعد تداولها، لافتاً إلى أن العملة البلاستيكية، لن تكون شبيهه بالعملة المعدنية أو الكوينز، وإنما ستكون في حجم العملة الورقية المتداولة وبنفس تصميمها.
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