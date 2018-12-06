بالصور.. انطلاق فعاليات النسخة الـ5 من "قمّة المعرفة" في دبي

انطلقت صباح الأربعاء فعاليات النسخة الخامسة من "قمّة المعرفة" التي تنظمها دبي هذا العام تحت شعار "الشباب ومستقبل اقتصاد المعرفة"، وتستمر يومين في مركز دبي التجاري العالمي.





وتقام القمة تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وبتوجيهات الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.





وتناقش "قمّة المعرفة 2018" تأثيرات عدد كبير من الموضوعات الرئيسة ذات الصلة بقطاعات الشباب واقتصاد المعرفة، وطرق تحوُّل المجتمعات من مستهلكة للمعرفة إلى منتجة لها، وذلك بمشاركة نخبة من صنّاع القرار والمختصين والأكاديميين، تضمُّ أكثر من 100 متحدِّث من مختلف دول العالم. كما تستعرضُ القمّة، من خلال 45 جلسة نقاشية وورشة عمل، قصص نجاح مجموعة مميّزة من روّاد الأعمال الشباب.





وتواكب "قمّة المعرفة" في جلساتها ونقاشاتها رؤية الإمارات لبناء اقتصادٍ تنافسيٍّ قائمٍ على الاستثمار في المعرفة، وداعمٍ لمفاهيم الابتكار والإبداع، كما تسعى للمساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للشباب الرّامية إلى تمكين ودعم الشباب، وتقديم الفرص لهم لاستثمار قدراتهم وإمكاناتهم في خدمة مجتمعاتهم ضمن مسيرة التنمية المستدامة.





ومن ناحية أخرى تشهد القمّة إعلان الفائزين بـ “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" من الأفراد والمؤسَّسات الرّائدة على مستوى العالم، ممَّن ألهمت إنجازاتُهم المعرفيةُ البشريةَ في شتّى المجالات، وأسهمت في تحقيق رفاهية ورخاء الناس.





وكانت "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة" والتي تبلغ قيمتها مليون دولار، انطلقت في عام 2014 بهدف الإسهام في بناء اقتصاد المعرفة، من خلال تحفيز الإبداع والإنجازات في مختلف المجالات. وتتضمّن فئاتها كلَّ ما يتعلّق بمجالات المعرفة والتنمية والابتكار والريادة والإبداع، إلى جانب تطوير المؤسَّسات التعليمية والبحث العلمي، وتكنولوجيا الاتصالات، فضلاً عن الطباعة والنشر والتوثيق الورقي والإلكتروني، وغيرها من المجالات.



