قرار جمهوري من البشير بإلغاء المهرجانات في السودان

وأكد البيان "الأولوية القصوى تتمثل في تسهيل معاش الناس وتوفير الخدمات".
وشهدت البلاد مع مطلع عام 2018 موجه من الاحتجاجات بسبب الغلاء المعيشي الذي حدث مع إجراء موازنة عام 2018.
يذكر أنه في موازنة 2018، رفعت الحكومة قيمة الدولار الجمركي من 6 إلى 18 جنيهًا، وتحاول الحكومة بذلك تشجيع الإنتاج في البلاد لأجل زيادة صادراتها حتى توفر النقد الأجنبي الذي يواجه شحًا كبيرًا لدى المصرف المركزي، مسببًا تدهور العملة المحلية.
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