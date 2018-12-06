بوش الابن يكشف الكلمات الأخيرة لوالده

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن الرئيس الأمريكي السابق، جورج بوش الابن، في حفل وداع الرئيس الواحد والأربعون جورج دبليو بوش، أن كلمات والده الأخيرة كانت الاعتراف بالحب.

وقال بوش - بحسب "سبوتنيك" - إنّه اتصل بوالده يوم الجمعة الماضي وقال مساعده إنه "يسمعني على الأرجح، ولكنه لم يقل كلمة واحدة معظم اليوم".

وأضاف بوش والدموع قد ملأت عيناه "قلت: أحبك يا أبي، لقد كنت أبًا رائعًا"، وتابع قائلا إن الكلمات الأخيرة التي قالها "وأنا أحبك أيضًا".

وأشار إلى أنّ أباه بقي قويًّا بعد موت زوجته، لكن كل ما كان يريده أن "يشعر بيدها في يده".

واختتم بوش الابن كلمته أن والده يستطيع الآن احتضان زوجته روبن وابنته التي فقدها عندما كان عمرها ثلاث سنوات فقط.

وعاش بوش وهو الرئيس الحادي والأربعون للولايات المتحدة فترة أطول من أي من الرؤساء الذين سبقوه. وأعلنت وفاة بوش في بيان أصدره جيم ماكجراث المتحدث باسم الأسرة.

وكان الرئيس الأمريكي الـ41 للولايات المتحدة، قد أصيب قبل سنوات بداء باركنسون، الذي أجبره على استخدام كرسي متحرك.