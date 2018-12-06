حقيقة وجود 3 قواعد عسكرية أمريكية داخل ليبيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي كشف محمد أمعزب عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن حقيقة وجود ثلاث قواعد عسكرية على الأراضي الليبية.

وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنّ التقارير التي تحدثت عن وجود قواعد عسكرية على الأراضي الليبية تفتقد للمصداقية.

وأضاف أنّ أخر القواعد التي كانت على الأراضي الليبية أزيلت بعد أحداث 1996، ولم توجد بعدها أي قواعد عسكرية أمريكية هناك، وأن قاعدة" الخروبة" التي كانت موجودة بالمنطقة الشرقية أزيلت هي الأخرى.

وتحدث موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي عن وجود 3 مواقع عسكرية أمريكية في إفريقيا "الأفريكوم" بليبيا، وأنه حصل على وثائق تفيد بامتلاك أمريكا شبكة كبيرة من القواعد العسكرية في دول النيجر والصومال وليبيا، وأن مجموعة القواعد العسكرية تشمل 34 موقعًا منتشرة في أنحاء القارة الأفريقية.

وفي وقت سابق، كشف مركز دراسات أمريكي عن وجود قوات أمريكية ومركز تدريب تابع للجيش الأمريكي في الجنوب الليبي، تستخدم فيما أسماها بحربها على الإرهاب ضد تنظيم "الدولة".