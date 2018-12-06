حقيقة وجود 3 قواعد عسكرية أمريكية داخل ليبيا

وقال في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنّ التقارير التي تحدثت عن وجود قواعد عسكرية على الأراضي الليبية تفتقد للمصداقية.
وأضاف أنّ أخر القواعد التي كانت على الأراضي الليبية أزيلت بعد أحداث 1996، ولم توجد بعدها أي قواعد عسكرية أمريكية هناك، وأن قاعدة" الخروبة" التي كانت موجودة بالمنطقة الشرقية أزيلت هي الأخرى.
وفي وقت سابق، كشف مركز دراسات أمريكي عن وجود قوات أمريكية ومركز تدريب تابع للجيش الأمريكي في الجنوب الليبي، تستخدم فيما أسماها بحربها على الإرهاب ضد تنظيم "الدولة".
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