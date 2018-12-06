هجوم حوثي يستهدف قوات للتحالف والجيش اليمني شرقي صنعاء

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثي"، اليوم الخميس، شن هجوم جوي بطائرة مسيرة على تجمعات لقوات للتحالف العربي والجيش اليمني في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء وسط اليمن.
و"طائرة قاصف 1" هجومية من دون طيار تعمل بالبنزين وبمدى 150 كيلو مترًا، وتحمل رأسًا حربية بزنة 30 كيلو جرامًا، وتستطيع التحليق لمدة 120 دقيقة.
وكان الجيش اليمني وجماعة "الحوثي" قد تبادلا، أمس الثلاثاء، الاتهامات بالتصعيد في مديرية نهم المتاخمة للعاصمة صنعاء من الجهة الشرقية، عشية استئناف مشاورات السلام اليمنية في السويد.
ويأتي التصعيد عقب وصول تعزيزات كبيرة لقوات التحالف والجيش اليمني إلى مديرية نهم، عبر محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، قابله تكثيف جماعة أنصار الله عمليات التحشيد للمقاتلين إلى جبهة نهم، لمواجهة أي عملية قد تطلقها القوات الحكومية على غرار العمليات التي أعلنتها في محافظات الضالع والبيضاء وصعدة، مطلع شهر نوفمبر الماضي.
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