الجبير ينعي بوش الأب.. «هذا» ما قاله عن «صديق المملكة»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي نعى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الرئيس الأمريكي الراحل جورج بوش الأب الذي وصفه بـ"صديق المملكة". وقال الجبير عبر حسابه بموقع "تويتر": "العزاء لأسرة الرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية جورج بوش الأب.. بوفاته فقدت بلاده رجل دولة وفقدت المملكة صديقًا". وأَضاف: "خلال رئاسته انتهت الحرب الباردة واتحدت ألمانيا، وتحررت الكويت من الاحتلال الغاشم، وأُطلقت عملية السلام في مؤتمر مدريد، وحقق لوطنه الكثير". وتوفي بوش الأب عن عمر يناهز 94 عامًا، حسبما أعلنت أسرته، وفي بيان لابنه الرئيس السابق، جورج دابليو بوش، على "تويتر" قال: "يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفين ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة".

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