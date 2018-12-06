دار "شانيل" تستغني عن جلود الأفاعي والتماسيح والسحالي في منتجاتها

أصبحت "شانيل" الفرنسية أول علامة للمنتجات الفاخرة تستغني عن جلود التماسيح والأفاعي والسحالي، بموجب قرار أصدرته وأشادت به جمعيات الدفاع عن الحيوانات.

وأعلنت العلامة التجارية الشهيرة، في بيان، الأربعاء: "قرّرنا الاستغناء عن جلود هذه الحيوانات في تصاميمنا المقبلة، إذ بات من الصعب أكثر فأكثر الحصول على جلود من هذا النوع تستوفي معاييرنا من الناحية الأخلاقية".

وأوضحت دار شانيل أن "هذه المبادرة تدفعنا لابتكار جيل جديد من المنتجات الفاخرة جدا المتمحورة على مبادئنا، كالإبداع والمهارات".

وسحبت الحقائب اليدوية المصنوعة من جلود التماسيح والأفاعي والسحالي من الموقع الإلكتروني الخاص بمنتجات الدار، الثلاثاء، لكن الحقائب المستعملة من هذا النوع كانت لا تزال مطروحة للبيع على مواقع بيع إلكترونية اعتبارا من 5500 دولار.

ولم توضح دار شانيل، في بيانها، إذا كان هذا القرار يشمل الفرو أيضا، غير أن المدير الفني للعلامة كارل لاجرفيلد صرّح لمجلّة "ويمنز وير ديلي"، أنه نادرا ما تستخدم شانيل الفرو لدرجة أنه نسي متى كان آخر استخدام له.

وأشادت جمعية "بيتا" للرفق بالحيوان بقرار شانيل، معتبرة أنه يجدر بالماركات الأخرى أن تحذو حذوها.