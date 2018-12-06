فيرساتشي تطلق مجموعة ما قبل الخريف في نيويورك.. صور

أطلقت دار الأزياء الإيطالية "فيرساتشي" مجموعة ما قبل الخريف، في أول عرض للعلامة الشهيرة بمدينة نيويورك الأمريكية، بعد استحواذ مجموعة "مايكل كورس" الأمريكية على العلامة.

حضر حفل الإطلاق، عدد كبير من نجمات العالم، مثل كيم كارداشيان وبليك ليفلي وباريس جاكسون.

وجمعت المجموعة بين تقاليد الحياكة الإيطالية مع طاقة المدينة الأمريكية، والتي جاءت بعدد كبير من التصميمات الجرئية من نقوشات الزيبرا والنجوم وطبعات الحيوانات، إضافة إلى الألوان الفلورية.

واستخدمت مصممة الأزياء العالمية دوناتيلا فيرساتشي، في مجموعتها المميزة، الأقمشة الشفافة والشيفون الحريري والدنيم والجلد، بحسب موقع "فان بيدج" الإيطالي.



وعلقت دوناتيلا فيرساتشي، على مجموعتها الأولى في نيويورك، قائلة: "هذه المرة الأولى التي أقدم فيها مجموعتي في نيويورك، أنا متحمسة للغاية، وأردت عمل تصميمات توحد تقاليد مدينة ميلانو التجارية مع طاقة نيويورك، تكريما لهذه المدينة الفريدة".



وتألقت بتصميمات العلامة الإيطالية على منصة العرض، العارضات جيجي حديد وإميلي راتاجكوفسكي وهايلي بالدوين.



وأطلت عارضة الأزياء هايلي بالدوين، بفستان قصير بنقوشات باللونين الأبيض والأسود تشبه "الزيبرا"، وزوج من الأحذية ذات الياقة العالية مطابق لتصميم الفستان نفسه.



أما عارضة الأزياء الشهيرة ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، فتألقت بـ"تيشيرت" باللون الأبيض مطبوع عليه اسم العلامة التجارية "فيرساتشي" عليه بعض الإكسسوارات الذهبية على شكل "دبابيس"، وجيب قصير بالألوان الأسود والأبيض والذهبي، وذيل طويل منسدل إلى الوراء ذات طبعات ذهبية، وأكملت إطلالتها بارتداء حذاء رياضي منقوش باللونين الذهبي والأسود.



وخطفت إميلي راتاجكوفسكي الأنظار بارتدائها فستانا قصيرا بكتف واحدة، الجزء العلوي مصنوع من الجلد، والجيب من الشيفون على شكل الثنيات.