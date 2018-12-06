شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: قمة مجلس التعاون المقبلة تعكس استمرار قوة المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، إن قمة مجلس التعاون الخليجى المقبلة التى ستقام فى الرياض يوم 9 ديسمبر تعكس استمرار قوة المجلس برغم الأزمة السياسية مع قطر.

وقال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية أنور قرقاش فى حسابه الرسمى على تويتر "نجاح المجلس الأساسى فى جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجى مشترك"، وأضاف "الأزمة السياسية ستنتهى حين ينتهى سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل فى قضايا استقرار المنطقة.