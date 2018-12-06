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آخر تحديث لأسعار العملات في حضرموت

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار العملات في حضرموت والان مع التفاصيل

ننشر لكم متابعينا أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، لهذا اليوم  .. وهي كالتالي: 

أسعار الشراء: 

السعودي: 130

الدولار : 492

الاماراتي : 132

الذهب: 17000

أسعار البيع

السعودي : 132

الدولار : 502

الاماراتي : 135  

الذهب: 17500

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحضة، وتختلف من شركة لأخرى.

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار العملات في حضرموت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السعودية 365 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السعودية 365 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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