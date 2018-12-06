شكرا لقرائتكم خبر عن «19 ساعة انتظار تنتهي بموت الجنين».. مواطن يتهم مستشفى ولادة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - أبها:

اتهم مواطن الطاقم الطبي في مستشفى ولادة بمدينة أبها، بإهمال زوجته الحامل، والتسبب في وفـاة جنينها قبل الولادة، بعد تأخرهم في مباشرة حالتها، فيما باشرت صحة عسير التحقيق في شكواه.

وأوضح المواطن أحمد الشهراني، أن الطاقم الطبي وضع زوجته في منتصف نوفمبر الماضي في حالة انتظار استمرت نحو 19 ساعة، ففقدت بعدها الجنين قبل ولادته، وفقاً لـ “الوطن”.

وبيّن الشهراني، أنهم وضعوا زوجته حينما وصلت إلى المستشفى في قسم التنويم لما قبل الولادة، دون أي متابعة من كادر التمريض، فضلاً عن عدم تركيب أجهزة لمتابعة حالة الجنين وفحصه.

وأشار إلى أن ماء الولادة نقص على الجنين، وحينما تمت الاستعانة بإحدى الممرضات، وجدت أن نبضه أصبح ضعيفاً، وبعد ذلك أبلغت الممرضة الأم أن جنينها قد توفي ولا يوجد لديه نبض، مضيفاً أنه تقدم بشكوى لصحة عسير، غير أن المستشفى قدم تقريراً مغلوطاً عن الحالة، وما زال التحقيق مستمراً، على حد قوله.