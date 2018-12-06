الان تتابع البشير يلغي مهرجانات التسّوق والسياحة لتسهيل معاش الناس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365: أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قراراً جمهورياً بإلغاء كل مهرجانات التسوق والسياحة التي درجت الولايات على تنظيمها. ودرجت ولايات مثل البحر الأحمر، والجزيرة، والشمالية، على إقامة مهرجانات للسياحة والتسوق في الشتاء. وقال القرار الجمهوري إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تتطلب التركيز على حل المشاكل الاقتصادية وإعطاء الأولوية للإنتاج والإنتاجية. وأكد القرار أن الأولوية القصوى تتمثل في تسهيل معاش الناس وتوفير الخدمات.

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