رئيس مجلس النواب العراقي يستقبل وفدا من كتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية

وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الشأن السياسي، وآليات إكمال الكابينة الحكومية، وتوحيد المواقف، والحفاظ على وحدة الصف الوطني، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

كما ناقش اللقاء ملف القوانين والقرارات التشريعية المؤجلة التي تحتاج البلاد إلى تطبيقها، وضرورة مشاركة جميع الكتل النيابية في بلورة رؤية مشتركة تدعم إقرار المشاريع والقوانين المهمة.

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية تكاتف جميع القوى السياسية؛ من أجل تجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية في البلاد.