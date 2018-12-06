روسيا تحذر قبرص من السماح بنشر قوات أمريكية على أراضيها

وتابعت: "لدينا معلومات من مصادر عديدة مفادها بأنّ الولايات المتحدة تعكف حاليًّا على دراسة خيارات لبناء وجود عسكري في قبرص".
واستطردت: "الهدف واضح وهو الحد من النفوذ الروسي المتنامي في المنطقة في ضوء عملية الجيش الروسي الناجحة في سوريا".
ولم يصدر حتى الآن رد فعل أمريكيًّا على تصريحات زخاروفا.
من جانبه، صرح المتحدث الحكومي القبرصي برودروموس برودرومو بأنّ الجزيرة لا توجد لديها رغبة في زيادة الوجود العسكري.
وتعليقا على ما ذكرته المتحدثة الروسية، قال برودرومو: "نريد أن نوضح أن ذلك لم يكن أبدًا هدفنا، كما أننا لا نسعى لعسكرة قبرص".
وأضاف: "تعرض جمهورية قبرص، لما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، مرافق للاستغلال في مهام ذات طبيعة إنسانية. ولا يتم ذلك إلا في حالات تتقدم بموجبها دول بطلب أو أن تكون تلك الدول قد أبرمت مذكرة تفاهم مع الجمهورية".
وأفادت زخاروفا بأنّ وفدًا أمريكيًّا تفقد مواقع محتملة لإنشاء القواعد العسكرية، وبأنّ واشنطن منخرطة في محادثات مكثفة مع نيقوسيا بشأن تعزيز التعاون العسكري.
وذكرت وسائل إعلام قبرصية أنّ الجزيرة عينت في الآونة الأخيرة ملحقًا عسكريًّا بسفارتها في واشنطن.
وأضافت أنّ "دفع قبرص للانخراط في خطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط سيؤدي لا محالة إلى آثار خطيرة ومزعزعة لاستقرار قبرص ذاتها".
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