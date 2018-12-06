روسيا تحذر قبرص من السماح بنشر قوات أمريكية على أراضيها

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي حذّرت روسيا، السلطات في قبرص من مغبة السماح بانتشار قوات للجيش الأمريكي على أراضيها.

وقالت ماريا زخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية خلال إفادة صحفية في موسكو، الأربعاء، بحسب "رويترز"، إنّ مثل هذه الخطوة سيتبعها رد فعل روسي وتؤدي إلى آثار خطيرة ومزعزعة لاستقرار الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

وأضافت أنّ "موسكو علمت بالخطط المعادية لروسيا والتي تنخرط فيها قبرص مع الجيش الأمريكي الذي يسعى إلى إنشاء قواعد لقواته هناك".

وتابعت: "لدينا معلومات من مصادر عديدة مفادها بأنّ الولايات المتحدة تعكف حاليًّا على دراسة خيارات لبناء وجود عسكري في قبرص".

واستطردت: "الهدف واضح وهو الحد من النفوذ الروسي المتنامي في المنطقة في ضوء عملية الجيش الروسي الناجحة في سوريا".

ولم يصدر حتى الآن رد فعل أمريكيًّا على تصريحات زخاروفا.

من جانبه، صرح المتحدث الحكومي القبرصي برودروموس برودرومو بأنّ الجزيرة لا توجد لديها رغبة في زيادة الوجود العسكري.

وتعليقا على ما ذكرته المتحدثة الروسية، قال برودرومو: "نريد أن نوضح أن ذلك لم يكن أبدًا هدفنا، كما أننا لا نسعى لعسكرة قبرص".

وأضاف: "تعرض جمهورية قبرص، لما تتمتع به من موقع جغرافي مميز، مرافق للاستغلال في مهام ذات طبيعة إنسانية. ولا يتم ذلك إلا في حالات تتقدم بموجبها دول بطلب أو أن تكون تلك الدول قد أبرمت مذكرة تفاهم مع الجمهورية".

وأفادت زخاروفا بأنّ وفدًا أمريكيًّا تفقد مواقع محتملة لإنشاء القواعد العسكرية، وبأنّ واشنطن منخرطة في محادثات مكثفة مع نيقوسيا بشأن تعزيز التعاون العسكري.

وذكرت وسائل إعلام قبرصية أنّ الجزيرة عينت في الآونة الأخيرة ملحقًا عسكريًّا بسفارتها في واشنطن.

وأوضحت "المتحدثة الروسية" أنّ روسيا حذرت السلطات القبرصية مرارًا من مغبة السماح بمزيد من القوات العسكرية على أراضيها.

وأضافت أنّ "دفع قبرص للانخراط في خطط الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في شرق البحر المتوسط والشرق الأوسط سيؤدي لا محالة إلى آثار خطيرة ومزعزعة لاستقرار قبرص ذاتها".

وختمت زخاروفا: "نحن في موسكو لا يمكننا تجاهل العنصر المعادي لروسيا في تلك الخطط (الأمريكية) وفي حالة تنفيذها سنضطر لاتخاذ إجراءات مضادة".