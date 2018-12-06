بدء عملية بحث عن طائرتين عسكريتين أمريكيتين قبالة اليابان

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال مسؤولون أمريكيون إنّ سبعةً من أفراد الجيش الأمريكي فقدوا بعد حادث شمل طائرتين عسكريتين تابعتين لقوات مشاة البحرية الأمريكية في الأجواء قبالة ساحل اليابان.

وحسب "رويترز"، لم تقدم قوات مشاة البحرية معلومات تذكر في بيان عن الحادث.

وصرح مسؤول أمريكي - طالبًا عدم نشر اسمه - بأنّ واحدة من الطائرتين كانت مقاتلة من طراز إف/إيه 18 بينما كانت الأخرى طائرة من طراز كي.سي-130 التي تعيد تزويد الوقود.

وكان على متن الطائرتين سبعة أفراد من الجيش.