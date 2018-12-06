رئيس برلمان لبنان: إسرائيل لم تُقدم دليلًا على وجود أنفاق

ولم يصدر تعليق من حزب الله، وتجنبت إسرائيل والجماعة الدخول في صراع كبير عبر الحدود منذ آخر حرب بينهما في عام 2006 رغم أن إسرائيل شنت هجمات في سوريا مستهدفة الجماعة المسلحة.
وذكر بيان لليونيفيل أنّ الأطراف اتفقت خلال الاجتماع، الذي كان مقررًا قبل بدء إسرائيل عمليتها الجارية، على أن ترسل يونيفيل فريقًا فنيًّا إلى إسرائيل يوم الخميس "للتأكد من الحقائق".
ونقل علي بزي العضو في كتلة بري البرلمانية عن رئيس البرلمان قوله بعد الاجتماع: "هذه المسألة لا تستند إلى أي وقائع صحيحة على الإطلاق".
وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - في بيان - أنّه تحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الأربعاء وأبلغه بأنه "ينظر بجدية شديدة للانتهاك الصارخ للسيادة الإسرائيلية".
ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات مصورة للأنفاق.
ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق بشكل مستقل من صحة الصور أو اللقطات التي تظهر إحداها رجلًا، وُصف بأنه من جماعة حزب الله، وهو يمشي داخل أحد الأنفاق ثم يخرج منه ويتجه صوب كاميرا زرعها الجيش الإسرائيلي ثم يعود مسرعًا دون أن يصيبه أذى، بينما وقع انفجار صغير.
وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الأربعاء إن واشنطن "تدعم بقوة جهود إسرائيل للدفاع عن سيادتها"، وتدعو حزب الله إلى "التوقف عن حفر أنفاق إلى داخل إسرائيل والامتناع عن التصعيد والعنف".
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