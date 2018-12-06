شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يكشف عن مخالفة تستوجب الغرامة على مركبات النقل الخفيف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت الصفحة الرسمية لإدارة المرور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نصيحة لسائقي مركبات النقل.

وقالت الصفحة الرسمية في تغريده لها: “زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف على الحد المسموح به، مخالفة مرورية”.

ونصت تعديلات نظام المرور على فرض غرامة مالية (1000-2000) ريال على مخالفة زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل عن الحد المسموح به.