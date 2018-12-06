شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يكشف عن مخالفة تستوجب الغرامة على مركبات النقل الخفيف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدمت الصفحة الرسمية لإدارة المرور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نصيحة لسائقي مركبات النقل.
وقالت الصفحة الرسمية في تغريده لها: “زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف على الحد المسموح به، مخالفة مرورية”.
ونصت تعديلات نظام المرور على فرض غرامة مالية (1000-2000) ريال على مخالفة زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل عن الحد المسموح به.
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