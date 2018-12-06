شكرا لقرائتكم خبر عن تقني يوضح أسهل طريقة لتحميل الصور على انستقرام والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي طريقة سهلة لتحميل جميع الصور على انستقرام بكل سهولة.

وقال في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إذا كان لديك صفحة في الانستقرام وتريد تحميل جميع الصور من صفحتك دفعة واحدة لتحفظها في جهازك، فقط ادخل الصفحة التالية ثم سجل الدخول وأكمل الطلب (هنا الرابط)”.

وأضاف المحمادي، أنه ستصلك رسالة فيها رابط تحميل جميع صور صفحتك على بريدك، ومعها جميع التعليقات على الصور وبيانات أخرى.