زعيم حزب لبناني لـ«دروز إسرائيل»: انتفضوا ولا تلطخوا عروبتكم

جاء ذلك في تصريحات، الأربعاء، عقب اجتماعه برئيس كتلة "حماس" في المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الزهار، الذي يزور بيروت، على رأس وفد برلماني من "حماس".
وأعرب عن أمله في أن "ينتفضوا.. وانتفض البعض، لكن هناك من يتعامل ضد الشعب الفلسطيني وضد أهل غزة".
ورفض جنبلاط مشروع القرار الأمريكي بإدانة "حماس" في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالبًا الدولة اللبنانية برفض المشروع.
من جهته، أكّد الزهار حق الشعب الفلسطيني في تحرير أراضيه، كما تحررت كل البلاد العربية واللأفريقية وغيرها.
وأوضح أنه شرح لجنبلاط الوضع في قطاع غزة وما تتعرض له من حصار إجرامي.
ووصل الزهار إلى بيروت، فجر الأربعاء، على رأس وفد برلماني من حركة حماس للقاء مسؤولين لبنانيين.
ويستكمل اللقاءات، الخميس، باجتماع مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
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