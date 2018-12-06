«السترات» تنتصر.. فرنسا تلغي الضرائب على الوقود للعام المقبل

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، إلغاء الضرائب على الوقود لعام 2019، وذلك على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء".
ونقلت "الأناضول" عن وسائل إعلام فرنسية، نقلًا عن "الإليزيه"، فإنه تم إلغاء الضرائب على الوقود بالنسبة للعام المقبل، بعد يوم من إعلان الحكومة الفرنسية تعليقها لمدة 6 أشهر.
وفي كلمة له بالبرلمان الوطني، في وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فليب، أنه بإمكانهم إلغاء قرار فرض ضرائب جديدة على الوقود، الذي تم تعليقه لمدة 6 أشهر، الثلاثاء، في حال لم يتم إيجاد حل جيد بخصوص القدرة الشرائية.
والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، تعليق فرض الضرائب الجديدة على الوقود 6 أشهر، استجابة لمطالب المحتجين.
وتعد احتجاجات "السترات الصفراء"، التي عمت مدنا مختلفة في البلاد وسجلت أعمال تخريب ونهب، أكبر أزمة محلية تواجه الرئيس إيمانويل ماكرون، منذ توليه رئاسة البلاد.
وقتل في المظاهرات المتواصلة منذ 17 نوفمبر، 3 أشخاص وأصيب ألف و43 شخصا بجروح بينهم 222 من رجال الأمن، وتوقيف 424 شخصًا.
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