رام الله تضيء شجرة الميلاد في رسالة سلام

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي

وبحسب "الأناضول"، شارك في حفل إضاءة الشجرة، شخصيات رسمية ورجال دين، والمئات من مسيحيي الضفة.

ونُصبت شجرة الميلاد، على دوار ياسر عرفات، وسط رام الله.

بدوره، قال راعي طائفة الروم الأرثوذكس بالمدينة الأرشمندريت إلياس عواد: "الاحتفال "يعبر عن حبنا لبعضنا وأننا شعب سلام، وكل شعبنا محافظ على رسالة السلام، في فلسطين والقدس التي تضم المقدسات المسيحية والاسلامية".

وفي كلمته، أوضح أنّ الشعب الفلسطيني يبحث عن السلام، معربًا عن رفضه قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وأضاف: "لن نرضخ للإملاءات التي تسلب منا أرضنا، فرسالة المسيح هي العدل والسلام، ونتطلع للعالم أن يقف معنا".

والسبت الماضي، احتفلت مدينة بيت لحم بإضاءة شجرة عيد الميلاد لهذا العام، بطقوس دينية وأناشيد وطنية، وإطلاق الألعاب النارية، إيذانًا بانطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.