سرقة بيانات 100 مليون مستخدم لموقع إلكتروني شهير!

دبي - بواسطة محمد فارس اعترف القائمون على موقع "Quora" الأمريكي الشهير بتسريب بيانات نحو 100 مليون حساب إلكتروني على موقعهم. © youtube/ khojtube spinonews
وأوضح مدير شركة "Quora"، آدم دانغيلو، أن "هجمات سيبرانية تسببت مؤخرا بوصول قراصنة الإنترنت إلى بيانات نحو 100 مليون مستخدم للموقع، ومعرفة العناوين البريدية وكلمات المرور لتلك الحسابات. كما تمكن الهاكرز أيضا من الوصول إلى الأسئلة والمواضيع التي طرحا المستخدمون على الموقع".
ولاحظ القائمون على الموقع آثار تلك الهجمات، في 30 نوفمبر الفائت، وطلبوا من المستخدمين الذين تضررت حساباتهم تغيير كلمات المرور، وأرسلوا لهم رسائل تتضمن إرشادات خاصة لزيادة أمن الحسابات واستعادة البيانات المفقودة في حال فقدانها.
وأوضحوا أن الآثار الأساسية للهجمات على الموقع قد تمت معالجتها، وما تزال التحقيقات جارية لمعرفة الجهات المسؤولة عن تلك الهجمات.
ويعتبر موقع "Quora" واحدا من أشهر المواقع العالمية التي يتبادل فيها الناس الآراء والخبرات، ويطرحون الكثير من الأسئلة والمواضيع التي تتعلق بمختلف الشؤون العلمية.
المصدر: فيستي
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