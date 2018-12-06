شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل التونسى يشيد بجهود المحكمة الأفريقية فى تكريس حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد وزير العدل التونسى محمد كريم الجموسي، بالجهود التى تبذلها المحكمة الإفريقية لتكريس حقوق الإنسان وترسيخها فى الفضاء الإفريقى و توسيع مجال الاستفادة منها من قبل الشعوب. جاء ذلك خلال استقباله وفدا من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يتقدمهم رئيس المحكمة سيلفان أوري، وذلك بمناسبة احتضان تونس ولأول مرة أعمال الدورة العادية 51 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. من جانبه، ثمن رئيس المحكمة الإفريقية دور الدولة التونسية لما وفرته من إمكانيات لإنجاح انعقاد الدورة العادية 51 بتونس، مشيدا بتجربة الانتقال الديمقراطى التى عرفتها تونس. و أكد ضرورة تضافر كل الجهود للتعريف بدور المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتوسيع نطاق عملها لتشمل كل البلدان الإفريقية.

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